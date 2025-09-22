Inchiesta Borsellino, Scarpinato anticipò a Natoli le domande dell’antimafia?

la polemica

L'ex magistrato ora componente della Commissione Antimafia: "Ricostruivo fatti per smentire bugie'

«Siamo inquietati e indignati dalla lettura delle conversazioni intercorse tra il senatore Roberto Scarpinato, ex magistrato e adesso componente per i 5Stelle della Commissione Antimafia, con il pm Gioacchino Natoli nell’imminenza della sua audizione sul dossier Mafia-Appalti e la morte del giudice Paolo Borsellino, che sono state oggi pubblicate con evidenza da alcuni quotidiani». Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione Antimafia. “Alla presidente Chiara Colosimo – si afferma in una nota – esprimiamo piena solidarietà, convinti che saranno i documenti e la verità dei fatti a seppellire coloro che non vogliono che sul delitto Borsellino sia fatta chiarezza. Da tempo Fratelli d’Italia denuncia la presenza di un conflitto di interessi, proprio riguardo la figura e il ruolo di Roberto Scarpinato, all’interno della Commissione. Proprio per questo ci eravamo fatti promotori di un disegno di legge volto a risolvere in maniera netta e definitiva queste distorsioni che possono rappresentare un vulnus all’azione della Commissione stessa. E queste conversazioni, che raccontano del tentativo di Scarpinato di anticipare le domande e concordare le risposte con l’audito Natoli, confermano che avevamo ragione e che non è più possibile rimanere ad assistere a un conflitto di interessi evidente. Ci attendiamo che gli stessi protagonisti di questa vicenda chiariscano i fatti. Cosa si inventerà adesso Giuseppe Conte, il quale in una conferenza stampa parlò di ‘scempio istituzionale di FdI’ difendendo Scarpinato? Il vero scempio istituzionale è quello a cui stiamo assistendo, a cui ci ha esposto il M5S che così facendo sta ostacolando il percorso verso la verità sul barbaro e drammatico attentato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta».