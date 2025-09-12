Inchiesta congresso chirurgia, il sollievo di Barbara Mirabella: «La verità ha trovato voce»

Dichiarazioni

L'imprenditrice ed ex assessore del Comune di Catania è stata assolta nel procedimento giudiziario che la vedeva indagata

Barbara Mirabella, imprenditrice ed ex assessore del Comune di Catania, commenta la sentenza, per lei di assoluzione, del processo in cui era stata indagata per

«Ho attraversato il dolore, il giudizio e l’attesa, ma oggi la verità ha trovato voce: assolta, perché il fatto non sussiste. Oggi, guardando indietro, sento l’orgoglio silenzioso di chi ha attraversato con me la tempesta e ne è uscito con la dignità intatta. La giustizia non è perfetta ma sa essere giusta quando chi la serve non ascolta la voce delle tensioni o del clamore, ma si lascia guidare dal diritto e dalla coscienza. E l’assoluzione, quando giunge dopo tanto pregiudizio, è anche un atto di coraggio. Un coraggio che merita di essere raccontato, ricordato, rispettato.Grazie alla mia famiglia e a chi non mi ha mai lasciato la mano, ai miei avvocati, Maria Licata, Ivan Albo eMattia Serpotta (che ha difeso la società Expo Srl ) per aver camminato, senza indugio, al mio fianco condeterminazione e lealtà, grazie alla società civile , migliaia di uomini e donne, per la stima, la vicinanza e lafiducia costante».

