Inchiesta “Fenice” e il business degli imballaggi a Vittoria, tutti rinviati a giudizio

Giudiziaria

Le dinamiche criminali dell’associazione a delinquere riconducile a Cosa nostra operante a Vittoria e in altri comuni della provincia di Ragusa sono al centro del processo che si celebrerà davanti al Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, dal prossimo 8 aprile. Lo ha stabilito il gup di Catania che ha rinviato a giudizio gli indagati dell’inchiesta antimafia “Fenice” della Dda di Catania, coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dai sostituti Agata Vinciguerra e Gabriele Fragalà, che il 12 giugno 2024 è stata al centro di un’operazione di carabinieri e guardia di finanza che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 16 persone. Gli imputati erano complessivamente 31 e due di loro che hanno fatto accesso al rito abbreviato saranno processati dal gup di Catania, Carla Aurora Valenti, con udienza fissata per il 12 febbraio prossimo.