Inchiesta Galvagno e Amata, anche De Capitani e altri quattro verso la richiesta di rinvio a giudizio

il caso

Notificato l'avviso della conclusione delle indagini. Le accuse sono di corruzione nell'ambito delle indagini sui fondi della Regione per organizzare eventi

L’avviso di conclusione dell’indagine per corruzione che vede coinvolto il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, oltre allo stesso politico, è stato notificato anche all’ex portavoce Sabrina De Capitani e Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, entrambe accusate di corruzione e truffa, così come a Marcella Cannariato, presidente della Fondazione Dragotto e moglie del patron Sicily by car Tommaso Dragotto, ad Alessandro Alessi, titolare di una società che organizza eventi per conto della Fondazione Dragotto. E ancora, all’imprenditore catanese Nuccio La Ferlita che organizza eventi e a Giuseppe Cinquemani, segretario particolare del Presidente Ars Galvagno.

