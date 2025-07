Inchiesta Galvagno, il cambio ruolo dell’indagata Amato: dall’ufficio marketing al botteghino

Risvolti

Da responsabile dell’ufficio marketing della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (come si presentava su Linkedin) ad addetta al botteghino del Teatro Politeama di Palermo, dove Marianna Amato, indagata nell’inchiesta per corruzione che coinvolge anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, è stata trasferita per decisione del commissario della Foss, Margherita Rizza. Lo scrive Repubblica-Palermo.Nelle carte dell’inchiesta, Amato appare quella della “mediatrice” segnalata dal politico indicato col nome di «Uomo 6». La donna sarebbe una delle figure impegnate a fare da cerniera tra gli imprenditori e i rappresentanti istituzionali.

