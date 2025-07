Inchiesta Mercurio, fissata l’udienza preliminare. Il deputato Ars Castiglione davanti al gup

Mafia e politica

Tra gli altri 25 imputati su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio c'è anche Rosario Bucolo, il signore delle estorsioni del gruppo mafioso del Castello Ursino, ora collaboratore di giustizia

L’ora X è arrivata: fissata la data dell’udienza preliminare dell’inchiesta Mercurio su mafia e politica. Il deputato regionale Giuseppe Castiglione dovrà presentarsi davanti al gup Fabio Di Giacomo Barbagallo il 16 settembre al Palazzo di Giustizia di Catania. E con lui gli altri 25 imputati su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla pm Raffaella Vinciguerra. E tra questi c’è Rosario Bucolo, il signore delle estorsioni del gruppo mafioso del Castello Ursino che – come già raccontato qualche giorno fa da La Sicilia – ha deciso di entrare nel programma di collaborazione.