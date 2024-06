Inchiesta Pandora, oggi l’appello sulla “sospensione” di Luca Sammartino. Il legale: «Comunque andrà, affronteremo il processo e sarà assolto»

CATANIA

Il deputato catanese si è dovuto dimettere dalla cariche di vicegovernatore e assessore all'Agricoltura

“Abbiamo ridabito la totale impossibilità di un possibile concorso di Luca Sammartino in un eventuale accordo corruttivo fatto da terzi e come gli atti compiuti nel comune di Tremestieri Etneo erano atti dovuti e non discrezionali”. Queste le dichiarazioni dell’avvocato Carmelo Peluso al termine dell’udienza davanti al Tribunale della Libertà sull’appello avanzato per chiedere l’annullamento della misura interdettiva – sospensione per un anno dai pubblici uffici – emessa dal GIP nei confronti dell’ex vice presidente della Regione Sammartino nell’ambito dell’inchiesta Pandora.