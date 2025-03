Inchiesta “Pandora”, processo rinviato per il nodo intercettazioni

Catania

Questione preliminare sollevata dalla difesa del deputato Luca Sammartino sul loro uso

Una falsa partenza. Il processo frutto dell’inchiesta Pandora – troncone abbreviato – ha subito una frenata già alla prima udienza. Il motivo è da ricercare direttamente in quello che è accaduto a Roma sul caso delle intercettazioni captate nella segreteria politica di Luca Sammartino, imputato per due casi di corruzione, che è condivisa con la deputata nazionale Valeria Sudano (nonché compagna) e all’epoca delle indagini senatrice.

Mettiamo ordine. Ieri mattina la presidente della terza sezione penale del collegio ha chiesto ai difensori dei 12 imputati – accusati a vario titolo di corruzione e turbativa d’asta – se vi fossero questioni preliminari da sollevare. A prender la parola è stato l’avvocato Carmelo Peluso, difensore dell’ex vicegovernatore regionale, ruolo da cui si è dimesso l’anno scorso proprio a seguito della sospensiva emessa dal gip, su cui si attende la decisione del Tribunale della Libertà dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione. Anche se la misura interdittiva di 12 mesi cesserà il 16 aprile prossimo. Il giorno dopo potrebbero esserci sorprese in quel di Palazzo d’Orleans.