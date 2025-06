Inchiesta protesi acustiche: caso di omonimia, indagata Maria Puglisi non è la logopedista di Avola

LA RETTIFICA

In merito all’inchiesta sulle protesi acustiche va precisato e rettificato che l’indagata Maria Puglisi è di Siracusa (classe 1962) e fa l’audiometrista e non è Maria Puglisi, logopedista di Avola, centro della provincia siracusana. Si tratta quindi di un caso di omonimia: la professionista Maria Puglisi di Avola quindi non è mai stata toccata da alcuna indagine ed è assolutamente estranea all’indagine della procura di Siracusa. Ci scusiamo con la diretta interessata e con i lettori.

