Inchiesta rifiuti Oikos e Rap, udienza preliminare per 25 imputati

Le richieste di costituzione di parti civili ha caratterizzato l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla Procura di Catania, di 25 persone nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione di rifiuti legata alla società partecipata Rap di Palermo e sulle discariche Valanghe d’inverno e Tiritì dell’Oikos tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. Il gup Luigi Barone, si è riservato la decisione, e ha aggiornato il procedimento al prossimo 22 luglio. Tra i 25 imputati c’è anche il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, in qualità di dirigente generale del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, incarico che ha ricoperto dal 1 agosto 2018 al 18 giugno 2020, e gli imprenditori Orazio e Domenico Proto.