Inchiesta stragi, Salvatore Baiardo arrestato: la Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso

il caso

L'ex gelataio prelevato nella sua casa di Trabia

E’ stato arrestato nella sua casa di Trabia (Pa) Salvatore Baiardo, l’ex gelataio di Omegna già condannato per favoreggiamento dei boss mafiosi Graviano, ora accusato di favoreggiamento e calunnia aggravati dall’aver favorito Cosa nostra.

Il provvedimento è stato eseguito dopo che, respingendo l’ennesimo ricorso dell’indagato, la Cassazione ha confermato la decisione del tribunale del Riesame di Firenze che aveva disposto il carcere per Baiardo.