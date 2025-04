Inchiesta su 4 conflitti a fuoco nelle strade di Francofonte, 5 arresti nel Siracusano

CARABINIERI

Tre tentativi di omicidio tra agosto e ottobre 2024 sarebbero avvenuti nell’ambito di una faida tra due famiglie criminali

Cinque uomini tra i 20 e i 31 anni, tutti di Francofonte (Siracusa), sono stati arrestati perchè accusati di tentativi di omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi e ricettazione. Secondo i carabinieri tre tentativi di omicidio tra agosto e ottobre 2024 sarebbero avvenuti nell’ambito di una faida tra due famiglie criminali. Gli indagati avrebbero seminato il panico nella cittadina con l’utilizzo di armi da fuoco in pieno giorno e in luogo pubblico.