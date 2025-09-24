Inchiesta su finte società, revocato sequestro di 3,8 milioni di euro alla Messaggerie Sicilia

Giudiziaria

Il procedimento aveva riguardato anche il legale rappresentante della società, la moglie di questi e Aurelio Valenti

E’ stato revocato il provvedimento di sequestro di beni per 3,8 milioni di euro eseguito lo scorso giugno dalla guardia di finanza di Catania nell’ambito di un’inchiesta per la presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti, per dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture, per omesso versamento di Iva e per bancarotta fraudolenta. Il procedimento riguardava la società Messaggerie Logistica Sicilia srl, il suo legale rappresentante, Fabio Gaetano Valenti, la moglie Susanna Caliò e Aurelio Valenti.