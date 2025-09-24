Giudiziaria
Inchiesta su finte società, revocato sequestro di 3,8 milioni di euro alla Messaggerie Sicilia
Il procedimento aveva riguardato anche il legale rappresentante della società, la moglie di questi e Aurelio Valenti
E’ stato revocato il provvedimento di sequestro di beni per 3,8 milioni di euro eseguito lo scorso giugno dalla guardia di finanza di Catania nell’ambito di un’inchiesta per la presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti, per dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture, per omesso versamento di Iva e per bancarotta fraudolenta. Il procedimento riguardava la società Messaggerie Logistica Sicilia srl, il suo legale rappresentante, Fabio Gaetano Valenti, la moglie Susanna Caliò e Aurelio Valenti.
La loro posizione è stata archiviata, con esclusione di ogni profilo di responsabilità penale a carico della società e degli indagati, con la formula perché il fatto non sussiste. I provvedimenti, si legge in una nota degli avvocati Giuseppe Barletta Caldarera e Luca Contrino, difensori della società e degli indagati, fanno seguito «ai chiarimenti forniti» e alle "scrupolose indagini in conseguenza disposte dalla Procura attraverso la guardia di finanza", così «con decreto del 18 luglio 2025 la Procura ha disposto la revoca del predetto sequestro e con decreto del 4 agosto 2025 il Gip ha archiviato il procedimento penale».