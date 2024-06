Dagli inchini davanti alle case dei boss, alle processioni religiose deviate e ora le immaginette sacre. L’ultimo blitz catanese ci restituisce un uso distorto della fede da parte dei venditori di veleno. Gli investigatori hanno voluto chiamare (non a caso) Devozione la retata che ieri ha sgominato due organizzazioni criminali specializzate in traffico di cocaina.

Un gruppo capeggiato da Carmelo Scilio, cinquantenne chiamato nella malavita “Melo aricchiazzi” con guai giudiziari in diverse parti dell’isola. L’indagato però mentre era ai domiciliari “invitava” a casa spacciatori, boss e narcos. Ma la squadra mobile catanese, coordinata dalla pm Tiziana Laudani e dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, lo incastra: piazza delle telecamere davanti la sua abitazione a Catania e becca un pezzo grosso calabrese. Ed è qui che si apre il secondo capitolo dell’inchiesta della procura etnea guidata dal procuratore facente funzioni Agata Santonocito. Sono 13 gli indagati finiti in manette e 28 gli avvisi notificati ieri.

Il personaggio

Il protagonista di questo filone è Bruno Cidoni, calabrese che ha deciso di stabilirsi a Catania. Precisamente nel quartiere di San Giovanni Galermo. Con il suo delfino, anche lui proveniente da oltre lo Stretto, Antonio Pezzano ha organizzato una rete di trasporto e consegna di cocaina da fare invidia ai cartelli sudamericani. I poliziotti seguono e monitorano Cidoni per diversi mesi nel 2020. E riescono anche a sequestrare diversi carichi di polvere bianca e in un’occasione arrestano anche un corriere. La cocaina è trasportata prima in automobili preparate ad hoc con vani nascosti, poi si cambia strategia e si utilizzano tir per cercare di passare inosservati ai radar della polizia.

L’appuntamento religioso

Ma in questo monitoraggio gli investigatori notano un particolare. Cidoni, il 2 settembre, ha un appuntamento religioso a cui non può mancare. E infatti parte alla volta del Santuario della Madonna di Polsi nell’Aspromonte, che purtroppo è stata al centro anche di diverse inchieste della procura di Reggio Calabria per il suo “collegamento” deviato con i boss delle ‘ndrangheta. Cidoni ha contatti diretti con i criminali di San Luca. Nel 2004 – come emerge nelle oltre 150 pagine dell’ordinanza firmata dal gip Ottavio Grasso – addirittura è stato socio in una ditta edile con Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan.

Il procuratore Nicola Gratteri del santuario disse: «Ogni anno, a settembre, i capimafia si riuniscono a Polsi per discutere delle strategie criminali. Si fanno le investiture, i processi, si decide se aprire o chiudere un locale di ‘Ndrangheta. Si riuniscono a Polsi perché è il luogo sacro, il luogo della custodia delle 12 tavole della ‘Ndrangheta… perché la forza della santa, rispetto alle altre organizzazioni criminali, è che fa osservare in modo ortodosso le regole».

Un modo distorto di utilizzare un luogo sacro che è stato condannato dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana: «Il Santuario della Madonna di Polsi è stato profanato nel recente passato. La casa della Madre di Dio è diventata luogo per interessi privati che dobbiamo chiamare con il loro nome: mafiosi». Papa Francesco addirittura parla di «scomunica».

Sacro e profano

Ma non è solo il pellegrinaggio a Polsi che ispira il nome dell’inchiesta, Cidoni porta l’immaginetta sacra della vergine del santuario nella cover del cellulare. I poliziotti hanno sequestrato il 4 dicembre 2020 – nella casa catanese in via Beata (vedi le coincidenze, ndr) Giovanna Jugan – l’Iphone 6 del trafficante. Togliendo la custodia trovano la raffigurazione della madonna incoronata con il Bambin Gesù. Il santino finisce dalla polizia scientifica (la foto che vi mostriamo) assieme ai telefonini con installata l’applicazione per criptare i messaggi.

Ma non è finita. Perché la distorsione della devozione coinvolge anche altri sodali. Il trasporto di cocaina sarebbe stato in qualche modo “affidato” a quell’immaginetta. In un pomeriggio di novembre di quattro anni fa si sta preparando un carico di cinque chili di polvere bianca. Cidoni parla con uno dei corrieri e gli ricorda: «Lo hai portato il Rosario?». E gli consiglia di averlo sempre accanto anche di notte.

Non è servito a nulla, perché sono arrivati i sequestri e anche le truffe da parte di giovani criminali ambiziosi, che hanno rifilato ai calabresi carta straccia invece di contanti per tre chili di cocaina. E ieri, poi, sono scattate le manette. Perché è questo il destino di chi sceglie la strada del crimine. Non ci sono deviazioni.