Incidente a Fontanarossa, la nota della Sac

La dichiarazione

La società di gestione dell'aeroporto di Catania, invia a "La Sicilia" alcune precisazioni sull'incidente occorso a un lavoratore lo scorso 1 novembre e per cui «confida che la ditta in questione abbia rispettato tutte le norme di sicurezza sul lavoro prescritte»

Venerdì scorso un operaio, al lavoro per una ditta esterna dentro l’aeroporto di Catania, si è ferito. Una notizia, riportata questa mattina dal nostro giornale, sulla quale Sac, la società che gestisce l’Aeroporto di Catania e di Comiso «prima di tutto esprime vicinanza all’operaio coinvolto», scrive la società in una nota. Inoltre, la Società di gestione «precisa che l’incidente si è verificato venerdì 1° novembre in un’area di cantiere, nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della linea di smistamento dei bagagli in partenza (BHS), affidati ad un raggruppamento temporaneo d’imprese. Durante queste operazioni, un armadio elettrico che la ditta subappaltatrice stava movimentando, è caduto addosso all’operaio stesso. Attualmente non sono disponibili informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente».

Per Sac inoltre «è importante sottolineare che il lavoro che si stava eseguendo è oggetto dell’appalto citato e che il cantiere è controllato e coordinato dalle figure responsabili previste dalle norme di settore. La Sac confida che la ditta in questione abbia rispettato tutte le norme di sicurezza sul lavoro prescritte. Fortunatamente, l’operaio non è in pericolo di vita; al momento, non si hanno notizie precise sulla prognosi. Infine, si informa che l’area interessata dall’incidente è stata sottoposta a sequestro giudiziario per consentire gli accertamenti da parte degli organi inquirenti», conclude la nota di Sac.