Incidente all’alba a Marsala, si aggrava il bilancio con due feriti gravi e il mistero di una settima persona coinvolta

Scontro

Sono sei i giovani arrivati al pronto soccorso del "Paolo Borsellino", ma secondo un testimonio un'altra persona si sarebbe allontanata dal luogo dello scontro

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto, poco prima dell’alba, a Marsala. Sono due i giovani dichiarati in prognosi riservata dai medici dell’ospedale «Paolo Borsellino». Sono sei, in tutto, i giovani feriti arrivati al pronto soccorso.Una ragazza, in particolare, è in condizioni critiche: ha emorragie cerebrali, fratture multiple a vertebre e costole, e la milza danneggiata. Anche un ragazzo ha riportato emorragie cerebrali. Gli altri feriti hanno riportato traumi lievi, contusioni e ferite superficiali. Secondo quanto emerso, tutti stavano tornando da una festa. Alcuni testimoni hanno parlato di sette persone coinvolte nell’incidente, ma una si sarebbe allontanata subito dopo lo scontro: un particolare che, al momento, non trova ancora riscontro.

