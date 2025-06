Incidente autonomo in monopattino a Siracusa: uomo soccorso sulla pista ciclabile di viale Tica

Sul posto la polizia municipale

Il 60enne era senza documenti ed è stato trasportato in ospedale

Un uomo di circa 60 anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto coinvolto oggi nel primo pomeriggio in un incidente autonomo mentre percorreva la pista ciclabile di viale Tica, nella zona di Piazzale Medaglie d’Oro – Carmelo Ganci, in direzione via Augusto Von Platen.

Secondo quanto riferito dalla polizia municipale di Siracusa, intervenuta prontamente sul posto, l’uomo stava viaggiando su un monopattino quando ha perso il controllo del mezzo, riportando una caduta che gli ha causato una contusione alla testa. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’incidente, ma non si esclude che un possibile malore possa aver contribuito all’accaduto.

L’uomo, che indossava un cappellino bianco, una maglietta bianca e pantaloncini blu scuro, non aveva con sé alcun documento di identità. Per questo motivo, gli agenti della polizia municipale hanno lanciato un appello alla cittadinanza affinché chiunque lo riconosca possa mettersi in contatto con le autorità competenti per fornire informazioni utili.

Dopo l’intervento sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per le cure mediche del caso. Le sue condizioni non sono state rese note, ma il coordinamento tra i soccorritori e le forze dell’ordine ha garantito un rapido intervento.

La pista ciclabile di viale Tica è una zona molto frequentata da ciclisti e utenti di monopattini elettrici, che sempre più spesso scelgono questo mezzo per spostarsi in città. L’episodio di oggi sottolinea l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di chi utilizza queste infrastrutture.