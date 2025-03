Incidente braccianti, lacrime e dolore ad Adrano per i funerali di Rosario e dei due Salvatore

Nel Catanese

Tantissima gente ha voluto rendere l'ultimo saluto ai tre operai morti, sulla Statale 194, nello scontro tra il minivan su cui viaggiavano e un camion

Una piazza gremita e una Chiesa Madre altrettanto colma di persone per dare l’ultimo saluto oggi pomeriggio, ad Adrano, a Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, quasi 60enne e a Salvatore Pellegriti, 56 anni, le tre vittime del tragico incidente avvenuto lunedì scorso sulla Statale 194 in territorio di Carlentini. Il minivan su cui viaggiavano insieme ad altri sei colleghi, dal rientro di una giornata lavorativa trascorsa negli agrumeti di Francofonte, si è scontrato con un camion il cui autista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta e quindi contro quel pullmino. Il giovane Rosario Lucchese, che lascia una compagna in attesa di un bambino, è deceduto durante il trasporto in ospedale mentre gli altri due colleghi sono morti sul colpo.