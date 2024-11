Incidente con il parapendio a padre e figlia: lui muore d’infarto dopo il ricovero, lei rischia l’estremità del piede

MILAZZO

Le condizioni dell'uomo non sembravano gravi, poi il tragico epilogo

Si è aggravato il bilancio dell’incidente col parapendio di cui avevamo dato conto nel primo pomeriggio di oggi e che aveva coinvolto un padre con la figlia. L’uomo è morto per arresto cardiaco.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, padre e figlia avevano perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di una inaspettata raffica di vento ed erano precipitati con il parapendio sul lungomare di Ponente, a Milazzo (Messina). I due erano finiti rovinosamente su una vecchia struttura metallica dell’ex discoteca «Le cupole». Le sue condizioni al momento del ricovero in ospedale a Milazzo non sembravano gravi. Poi il tragico arresto cardiaco. Nonostante tutte le cure del caso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.