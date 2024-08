Incidente con parapendio, 45enne di Taormina in codice rosso: frattura all’anca e al polso

Cronaca

Dopo l'incidente avvenuto poco dopo la partenza da Gallodoro l'uomo, Ernesto Cacopardo, è stato soccorso dai vigili del fuoco in elicottero

Uno sport affascinante ma estremamente rischioso, almeno a giudicare dai numerosi casi di cronaca. Parliamo del parapendio, con un nuovo grave incidente avvenuto oggi a un 45enne di Taormina, Ernesto Cacopardo. L’incidente al pilota, un esperto, è avvenuto a Gallodoro. L’uomo è stato trasportato intorno alle 14 al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero dei vigili del fuoco: è in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi: i medici di turno hanno riscontrato una frattura all’altezza dell’anca ed una al polso.

Per soccorrere l’uomo, precipitato dopo aver perso il controllo del mezzo subito dopo il decollo da contrada Gallo a causa della mancata apertura della vela, è intervenuto dal Reparto Volo di Catania il “Drago 148” e dal Comando di Messina il distaccamento di Letojanni. La particolare orografia del terreno non ha permesso di raggiungere l’infortunato via terra, pertanto si è provveduto usare un verricello. Sul posto è giunto personale elisoccorritore e un medico del 118. Una volta accertata la gravità delle ferite è stato imbracato in una barella e verricellato a bordo del “Drago 148” che lo ha condotto al pronto soccorso del Cannizzaro.