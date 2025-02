Incidente in via Ventimiglia a Catania: due feriti

Viabilità

Uno dei due conducenti delle auto coinvolte nel sinistro, a causa del violento impatto, era rimasto incastrato nell'abitacolo

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nella mattinata di oggi, per un incidente stradale in via Ventimiglia, all’angolo con via Verdi a Catania. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due autovetture ed estratto uno dei due conducenti che, a causa del violento impatto, era rimasto incastrato nell’auto. Entrambi i conducenti sono stati affidati alle cure dei Sanitari del Servizio 118 intervenuti sul posto. Presente anche la Polizia Locale per i rilievi di competenza.

