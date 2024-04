Incidente lungo la A19, i sette feriti (4 sono minori e 2 in gravi condizioni) sono salesiani di Catania

a catenanuova

Il gruppo stava facendo rientro da Palermo dove aveva partecipato a un incontro religioso

Stava tornando da Palermo, dove avevano partecipato a un incontro religioso, il gruppo dei sette salesiani, 4 dei quali minorenni appartenenti alla Don Bosco di Catania, a bordo di un pulmino che ha forato una gomma sull’autostrada prima che il conducente perdesse il controllo all’altezza dello svincolo di Agira e Catenanuova, ribaltandosi.

I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti delle auto che transitavano in quel momento sulla Palermo-Catania. Nell’arco di una decina di minuti sono arrivate decine di richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine, in particolare della polizia stradale, al 118 e ai vigili del fuoco. Tre feriti sono in gravi condizioni: si tratta di due ragazzi sono stati trasferiti in elisoccorso in un ospedale a Catania.