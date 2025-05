Incidente mortale alla Circonvallazione, in sella allo scooter c’era un’impiegata dell’Università

Catania

Valentina Barbagallo è rimasta vittima dello scontro con un'auto

E’ Valentina Barbagallo, 56 anni, la vittima dell’incidente avvenuto stamattina lungo la Circonvallazione di Catania, nel tratto di viale Ulisse. La donna era molto conosciuta nell’ambiente dell’Università di Catania essendo la coordinatrice dell’area relazioni internazionali della stessa Università.

Valentina Barbagallo era a bordo del suo scooter quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un’auto guidata da una donna. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per i rilievi.

Valentina Barbagallo era una persona molto stimata nel suo ambiente di lavoro: aveva lavorato nella Facoltà di Scienze Politiche per poi essere trasferita, per una progressione di carriera, all’area di relazioni internazionali dell’intero Ateneo.

Ed è proprio il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a manifestare, con un post sulla propria pagina Facebook, il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa della dottoressa Valentina Barbagallo.

“Valentina, coordinatrice dell’Unità operativa Relazioni internazionali dell’Ateneo, ha prestato servizio per molti anni all’interno del nostro Dipartimento, lasciando un ricordo indelebile in ciascuno di noi per le sue qualità umane e professionali, per l’entusiasmo, la disponibilità e la capacità di dialogo e collaborazione.