Incidente mortale ad Agira: la vittima è una donna, ci sono anche due feriti

la tragedia

Scontro tra due auto, dinamica da ricostruire

Incidente stradale mortale lungo l’autostrada Palermo-Catania. Per cause ancora da accertare, al chilometro 142,200 ad Agira, nell’Ennese, si è registrato un tamponamento che ha coinvolto due auto. Nell’impatto ha perso la vita Paola Marchese, di 35 anni, originaria di Agira, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Una è stata trasportata in elisoccorso a Catania. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, anche le squadre Anas per la gestione della viabilità. Il traffico è indirizzato sulla viabilità secondaria.

Chi era la vittima