Incidente mortale sulla Sp92 a Nicolosi: perde la vita un 20enne, feriti tre minorenni

SANGUE SULLE STRADE

Si trovavano a bordo di una Ford Fiesta che per cause ancora in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro un muretto

Grave incidente stradale ieri sera lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all’Etna. Una Ford Fiesta, diretta verso il Rifugio Sapienza con a bordo quattro persone è andata a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il bilancio dell’incidente è estremamente pesante, con la perdita della vita del conducente del veicolo, un giovane di 20 anni originario di Belpasso. Gli altri tre passeggeri, tutti minorenni con età compresa tra i 16 e i 27 anni, hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro per ricevere le cure necessarie.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente quattro ambulanze del servizio 118, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e ai Carabinieri della Stazione di Nicolosi, che hanno lavorato per soccorrere le vittime e gestire la situazione. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo il conducente è deceduto sul colpo.La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e di indagine da parte delle autorità, con l’intervento anche del medico legale per i rilievi del caso.