Viabilità
Incidente stradale mortale lungo la “Corleonese Agrigentina”: una vittima
Coinvolti due veicoli. Istituito un senso unico alternato
A causa di un incidente tra due veicoli, in cui ha perso la vita una persona, è temporaneamente chiusa la corsia, in direzione Nord, della statale 118 “Corleonese Agrigentina”, al km 145,420, ad Agrigento. Istituito un senso unico alternato.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
