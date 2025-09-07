Incidente stradale nel Siracusano: morti due motociclisti e un ferito grave

Viabilità

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto

Due motociclisti sono morti e un terzo sarebbe rimasto ferito gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato lungo la Strada Statale 124, tra Palazzolo Acreide e Buccheri, nel Siracusano. La strada è stata chiusa all’altezza del km 68 dopo il bivio per Cassaro. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, anche l’elisoccorso.

IN AGGIORNAMENTO

