Viabilità
Incidente stradale nel Siracusano: morti due motociclisti e un ferito grave
Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto
Due motociclisti sono morti e un terzo sarebbe rimasto ferito gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato lungo la Strada Statale 124, tra Palazzolo Acreide e Buccheri, nel Siracusano. La strada è stata chiusa all’altezza del km 68 dopo il bivio per Cassaro. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, anche l’elisoccorso.
IN AGGIORNAMENTO
