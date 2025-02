Incidente sul lavoro all’Isab di Priolo: operaio resta ferito al torace

Nel Siracusano

Le condizioni del 50enne che stava lavorando alla manutenzione di una pompa, sarebbero abbastanza serie

Un incidente sul lavoro si e’ verificato nella raffineria Isab Nord del Petrolchimico di Priolo, nel Siracusano: nella serata di ieri un operaio, un 50enne, dipendente di un’impresa metalmeccanica, pare stesse lavorando alla manutenzione di una pompa dell’impianto Cr30 quando sarebbe stato colpito da una parte in metallo staccatasi da un macchinario. Colpito all’altezza del petto, l’uomo è stato soccorso nell’immediato da alcuni colleghi per poi essere trasportato al Cannizzaro di Catania dove adesso si trova ricoverato in condizioni piuttosto serie. L’operaio avrebbe riportato lesioni al torace e ai polmoni.

