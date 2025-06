Incidente sul lavoro nel Palermitano, un operaio di 65 anni muore in una cava

la tragedia

La vittima era originaria di Cammarata in provincia di Agrigento

Un operaio di 65 anni, Elio Reina, 65 anni di Cammarata in provincia di Agrigento, è morto a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano, schiacciato da un mezzo meccanico in una cava di proprietà di un piccolo imprenditore di San Giovanni Gemini. Sono intervenute le pattuglie dei carabinieri per effettuare i rilievi. La salma è stata restituita ai familiari. Reina lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa madre di Cammarata.

