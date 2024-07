Incidente sulla A19 Palermo-Catania: tre feriti, autostrada chiusa al traffico a Enna

INTERVENUTO L'ELISOCCORSO

Coinvolti tre veicoli. La circolazione è deviata in uscita a Caltanissetta

È di tre feriti, una delle quali è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta il bilancio di un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli. L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Enna (chilometro 106).

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita a Caltanissetta. Il percorso alternativo è costituito dalle SS640, SS626, 117 bis, SS192 con rientro in A19 a Mulinello. Traffico regolare in direzione Palermo.