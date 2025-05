Viabilità

E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso

Incidente stradale sull’Autostrada A20 Messina Palermo. Coinvolte due auto all’altezza del viadotto Caronia. Due donne sono rimaste gravemente ferite e trasportate in elisoccorso in ospedale. Nel sinistro c’è anche un terzo ferito, anche lui in ospedale. Il traffico risulta bloccato.

