Incidente sulla Palermo-Sciacca, lutto cittadino a Ribera

Nell'Agrigentino

Lo ha proclamato il sindaco per i coniugi morti nello schianto. Le condizioni dei tre bimbi feriti, restano critiche

Il sindaco di Ribera (Agrigento) Matteo Ruvolo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno (al momento non ancora fissato) dei funerali di Walid e Zina Moussa, i coniugi tunisini morti ieri mattina nello schianto avvenuto sulla Sciacca-Palermo, all’altezza del bivio per Giacalone, che ha causato anche la morte del palermitano Riccardo Pardi. Sono tuttora ricoverati all’ospedale pediatrico “Di Cristina” i tre figli della coppia, rispettivamente di 4, 6 e 8 anni. Walid Moussa lavorava in una cooperativa agricola del luogo, che si occupa di confezionamento delle arance.

Le condizioni dei 3 piccoli pazienti permangono critiche e la prognosi è riservata. Particolare apprensione desta il fratellino più grande che, a seguito delle gravi emorragie cerebrali, ha già subito un delicato intervento neurochirurgico d’urgenza. Anche il secondo bambino presenta fratture cranio-faciali e diverse altre lesioni ed è stato effettuato l’intervento chirurgico di riduzione di una frattura femorale esposta presso le sale operatorie dell’ospedale dei bambini dal nostro ortopedico pediatra. Il bambino più piccolo, anche egli intubato e sedato, si trova come i fratellini ricoverato in Terapia Intensiva Pediatrica del Di Cristina, seguito costantemente dal personale medico e paramedico e ha ricevuto la visita dei parenti.