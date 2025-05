Incidente sulla statale Palermo-Agrigento: un ferito

Viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigli del fuoco per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei due mezzi coinvolti

Incidente stradale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Vicari dove sono stati coinvolti due veicoli: una Volvo e un mezzo del soccorso stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigli del fuoco per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei due mezzi, che poi è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. In un primo momento, la statale 121 è stata chiusa completamente, e successivamente la messa in sicurezza dei mezzi e della loro rimozione dalla sede stradale, è stata riaperta al traffico.

