Incidente tra Mineo e Palagonia, morto l’uomo che era rimasto ferito

Nel Catanese

Si era ribaltato con tutto il suo mezzo carico di fichi d’India finendo nelle campagne circostanti

Non ce l’ha fatta Silvio Milia l’uomo di Biancavilla che era rimasto coinvolto nell’incidente sulla Strada Statale 417 tra Mineo e Palagonia dello scorso 9 ottobre. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato con tutto il mezzo carico di fichi d’India finendo nelle campagne circostanti. Era stato condotto all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso e il suo cuore ha smesso di battere oggi.

