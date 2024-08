Incidente tra un’auto e uno scooter in viale Lorenzo Bolano, un ferito

lo scontro

Scontro tra un'automobile e uno scooter lungo la circonvallazione di Catania. Rilievi ancora in corso

Scontro tra un’auto e uno scooter intorno alle 18 in viale Lorenzo Bolano. Ferito alla testa il conducente del mezzo a due ruote. Il giovane autista non era in condizioni tali da dover ricorrere ad altre cure mediche, informa la Polizia municipale che sta eseguendo i rilievi sul posto. Il viale Bolano, parte della circonvallazione di Catania, è l’arteria con più verbali per eccesso di velocità ma anche una delle vie con più incidenti in città: nel corso del 2024 sono già più di dieci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA