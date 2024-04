Auto finisce contro un muro lungo la A18 a Giarre: grave un bimbo di 10 anni

l'incidnete

Alla guida c'era la madre e a bordo anche il fratellino che sono pressoché illesi. Tutti sono catanesi

Un bambino di 10 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale autonomo avvenuto attorno alle 13, sull’autostrada A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione di Catania.

L’auto, una Audi A4, con a bordo il bambino, sua madre e un altro figlio di un anno più grande (tutti residenti a Catania), stava rientrando da una partita di calcetto a Messina. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo, che è strisciato per lunghi metri contro il guard-rail prima di arrestarsi contro un muro di contenimento. Tutti e tre gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti.