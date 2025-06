Indagata per estorsione, la figlia di Riina alle vittime: «Noi siamo gli stessi di un tempo»

Giudiziaria

La figlia maggiore del boss di Corleone è indagata insieme al marito Antonio Ciavarello

L’inchiesta fiorentina che ha coinvolto la più grande dei figli di Totò Riina, Maria Concetta, e suo marito Antonino Ciavarello, avrebbe visto come presunte vittime di un’estorsione un imprenditore del Senese, che sarebbe stato costretto a dare una cesta di generi alimentari del valore di 150 euro e mille euro, e di una tentata estorsione ai danni di un altro imprenditore toscano, del Pisano, che non sarebbe invece riuscita. Tra i messaggi che sarebbero stati inviati alle presunte vittime la donna avrebbe anche detto: «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano».