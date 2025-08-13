Infedeltà patrimoniale: sequestro da 1,5 milioni a due fratelli e due sorelle di Palermo

GUARDIA DI FINANZA

Al centro dell’indagine due società finita sotto inchiesta per la querela di due soci : sigilli a 8 immobili

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza del gip che ha disposto la misura cautelare reale del sequestro di otto immobili e di denaro per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro nei confronti di quattro persone indagate in concorso per il reato di infedeltà patrimoniale. Al centro dell’indagine due società immobiliari palermitane le cui quote societarie appartenevano a quattro soci (due fratelli e due sorelle) che erano entrati in contrasto fra loro.

Due dei soci dopo avere contestato il deprezzamento di alcuni immobili in centro a Palermo, hanno presentato querela alla procura. Le indagini avrebbero accertato, per una delle due società, che “l’amministratore aveva venduto alla moglie, nel corso del 2018, sette unità immobiliari tutte in un unico fabbricato, non solo ad un prezzo non congruo e senza alcuna garanzia, ma aveva anche provocato alla società la perdita di flussi finanziari sugli affitti sulla concessione del diritto di superficie per l’installazione di ripetitori di telefonia» dice la Gdf.