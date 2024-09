Inseguita e minacciata fino al Cimitero dopo anni di violenze subìte: arrestato l’ex marito

Catania

La donna, 47 anni, era andata a deporre dei fiori sulla tomba di un giovane figlio. E' stata lei stessa a chiamare i carabinieri stanca dei soprusi sopportati

A Catania i carabinieri hanno salvato una donna di 42 anni dall’ex marito violento, un 47enne che l’aveva seguita e minacciata fino al cimitero, dove si era recata insieme con la figlia 13enne per deporre un mazzo di fiori sulla tomba del giovane figlio. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti giudiziari, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Ad avvertire i carabinieri è stata la donna. I militari dell’Arma hanno raggiunto il cimitero, trovando la bambina in lacrime e il 47enne che urlava contro la ex. L’uomo, che sulle prime si era allontanato, è tornato sui suoi passi minacciando di morte la ex moglie e i militari, per poi scagliarsi contro questi ultimi prima di essere bloccato.