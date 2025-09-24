Insulti alla famiglia Borsellino, Natoli chiede scusa: «Parole pronunciate in un contesto privato»

Palermo

Era stata la trasmissione "Lo stato delle cose" a rivelare l'intercettazione di un dialogo tra l'ex pm e il collega Scarpinato

«Non prendo qui posizione sulla barbara divulgazione di frasi pronunciate nel contesto più privato che esista: siccome, però, quelle parole sono ormai pubbliche e hanno provocato comprensibile immenso dolore in chi di dolore ne ha già provato troppo, voglio chiedere pubblicamente scusa ai familiari di Paolo Borsellino, che non meritavano certo quest’ulteriore supplizio». Lo dice all’ANSA l’ex pm Gioacchino Natoli riferendosi alle intercettazioni riportate nella trasmissione «Lo stato delle cose» in cui parla della famiglia di Paolo Borsellino.