Insulti sessisti e volgari a una giornalista (oggi scomparsa), condannato l’ex senatore Michele Giarrusso

il processo

Otto mesi pena sospesa nel processo portato avanti dai genitori della collega

«Condannato». La voce dell’avvocato Eleonora Condorelli ha il potere di riscaldare un po’ il cuore di Enza e Salvatore Borgese, mamma e papà della giornalista Debora scomparsa qualche mese fa dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia.

L’altra battaglia di Debora era stata quella giudiziaria dopo che su facebook comparve un post diffamatorio firmato dal già senatore Michele Giarrusso. Lo storico esponente del M5S (poi espulso per la mancata restituzione di parte dell’indennità e finito in ItalExit) è stato condannato per diffamazione a otto mesi, pena sospesa.

La pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto una multa di mille euro. L’avvocato Condorelli, costituito prima con Debora e dopo con i genitori in quanto eredi della parte offesa, ha evidenziato il contenuto di un commento social che aveva leso l’immagine della giornalista. Frasi «sessiste e volgari» che non avrebbero dovuto appartenere a un uomo delle Istituzioni.

Il procedimento è stato a lungo congelato perché l’ex senatore aveva utilizzato la carta dell’immunità parlamentare. Ma Borgese, con i suoi legali, aveva bussato fino alla Corte Costituzionale che annullò la deliberazione di insindacabilità dell’ex grillino rendendolo “imputabile”.

Il processo ha subito più rinvii anche nell’ultimo periodo: l’imputato, infatti, aveva chiesto di sottoporsi all’interrogatorio nel dibattimento. Ma dopo vari stop&go per cambio del difensore e altri tecnicismi giuridici, nemmeno nell’ultima udienza si è svolto l’esame dell’imputato. Giarrusso era assente.