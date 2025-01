Intercettato un carico di 5 chili di cocaina a Riposto: due arresti

LOTTA ALLA DROGA

L’ingente quantità di "polvere bianca" – sequestrata dai carabinieri – sarebbe stata destinata a rifornire una vasta rete di pusher operanti nella zona jonica

Un colpo durissimo è stato inferto al traffico della droga nel comprensorio jonico. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giarre, al termine di una attività investigativa – della quale, al momento, trapelano pochi particolari – hanno arrestato due uomini (50 e 34 anni) di Giarre e Riposto, trovati in possesso di una cospicua quantità di sostanze stupefacenti. Oltre 5 chili di cocaina che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio non meno di 400 mila euro.

Il blitz dei Cc è scattato l’altra mattina, al termine di una attività di monitoraggio di due soggetti, uno dei quali, un giarrese 50enne, titolare di una avviata rivendita di bombole gpl di via Strada 4 a Riposto. Proprio nel deposito di bombole, alla periferia della cittadina marinara, sarebbe scattato l’intervento dei Cc, sulla scorta di non meglio precisate intuizioni investigative degli uomini dell’Arma che avevano seguito, evidentemente da tempo, le mosse delle due persone arrestate. E quindi la scoperta della centrale di spaccio.

Bombole e droga

Nel corso dell’ispezione nel deposito di bombole Gpl di via Strada 4 hanno rinvenuto la droga all’interno di una busta nascosta in un secchio: Nella busta c’erano ben 9 sacchetti pieni di cocaina, del peso di quasi 2 kg. Durante la perquisizione un militare si è accorto che una delle insegne della rivendita aveva delle viti allentate e, perciò, ha deciso di esaminarla con attenzione. L’intuizione si è rivelata corretta perché infatti, all’interno, i carabinieri hanno scovato altre 5 buste di cocaina, per oltre 3,5 kg di “polvere bianca”.