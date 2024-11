Intervista di Salvo Riina a Gente, Sonia Alfano: «Prossimamente lo inviteranno a parlare con gli studenti?»

Indignazione

La responsabile nazionale Legalità di Azione, figlia del giornalista ucciso dalla mafia Beppe Alfano, commenta l'esclusiva del settimanale sul tema delle condizioni nelle carceri italiane

«La sfrontatezza di Salvo Riina è stata premiata dal settimanale Gente che ha ben pensato di elevare il rampollo mafioso a persona che ha da dire qualcosa di interessante, siglando con lo stesso un’intervista «in esclusiva» per denunciare la situazione nelle carceri italiane. Lui, mafioso e figlio di un mafioso sanguinario che denuncia la situazione «infernale» nelle carceri italiane».

Lo afferma in una nota Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano ucciso dalla mafia e responsabile nazionale Legalità di Azione, commentando le recenti dichiarazione anche su Facebook del figlio di Totò Riina in occasione dell’anniversario della morte del padre. «Riteniamo che la famiglia Riina debba essere relegata al silenzio ed al dimenticatoio. Nessuno di loro ha mai rinnegato le gesta sanguinarie della famiglia e anzi, lo stesso Salvo Riina si occupa proprio di «pubblicizzare» il marchio di famiglia attraverso libri, fiction ed interviste. Il prossimo passaggio sarà quello di invitare Riina a parlare con gli studenti?».