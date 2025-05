Investe con la moto un cane, 54enne grave in ospedale a Palermo

Incidente

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al trauma Center

Un vigilante di 54 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Villa Sofia, dopo avere investito un cane nella seconda galleria sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione Trapani e perdendo il controllo della moto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al trauma Center. La prognosi è riservata. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi.

