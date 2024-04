Pasquetta amara e indimenticabile per tre giovani di 19 anni di Catania rimasti ustionati nelle campagne di contrada Segreta a Belpasso, mentre, in compagnia di altri amici, erano intenti ad alimentare un barbecue e sarebbero stati investiti in pieno da una fiammata. I tre giovani sono stati trasportati al Cannizzaro di Catania. Uno di loro si trova ricoverato al Centro Grandi Ustionati per aver riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 40 per cento in diverse parti del corpo e, cosa ancora più grave, ha le vie aeree compromesse, come spiega il dottor Rosario Ranno.

Il grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, all’interno di un fondo agricolo delle campagne belpassesi, dove si trovava una comitiva di amici per trascorrere la Pasquetta, peraltro favorita da un caldo sole primaverile. Un fatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Tutta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha provocato la vampata che ha investito i tre giovani: l’ipotesi più accreditata è quella che il sinistro potrebbe essere stato provocato dall’utilizzo non corretto o inappropriato di una bottiglia di alcool, al quale alcuni partecipanti alla scampagnata avrebbero fatto ricorso per meglio alimentare il barbecue. Non si escluderebbero comunque altre ipotesi. Sono stati gli altri amici presenti al momento dell’incidente ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 il cui personale medico ha prestato in loco le prime cure del caso, per poi trasportare i feriti all’ospedale Cannizzaro.

Uno di loro è arrivato in codice rosso all’ospedale etneo per aver riportato ustioni al collo, al tronco e agli arti superiori; i medici hanno deciso di ricoverarlo al Centro Grandi Ustioni vista la gravità delle ferite riportate; gli altri due 19enni sono arrivati al nosocomio in codice giallo per ustioni a braccia, avambracci e parte dell’addome. Sono stati condotti al “Trauma Center” del Cannizzaro.