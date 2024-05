Investito da un’auto a Palermo: 25enne in rianimazione

Incidente

Non è ancora chiaro se il giovane, privo di documenti, fosse a piedi o su una bici

Un giovane di 25 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato investito da una vettura in via Messina Marine a Palermo. Non è ancora chiaro se il ferito sia stato investito mentre era a bordo di una bici o a piedi.

La vittima è stata portata prima al Buccheri La Ferla, dopo che è stato stabilizzato è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Civico. Si sta cercando di identificarlo perché il giovane con sé non aveva documenti.

