Giudiziaria

Inviata de “Le Iene” assolta da tribunale catanese per la vicenda di nonna “Momi”

Nina Palmieri era stata accusata di diffamazione a mezzo stampa per un servizio del 2019 relativo al caso di un'anziana catanese, tenuta in casa per anni da una figlia e dal nipote senza che le altre due figlie potessero vederla

Di Redazione | 10 Ottobre 2024