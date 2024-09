Irregolarità al mercato agroalimentare di Catania: 1.200 identificati dalla Polizia

L'operazione

Migliaia di euro di sanzioni durante i controlli interforze: tra le persone operanti, 488 erano già note alle forze dell’ordine

Una maxi operazione eseguita in piena notte, dalle 4.30 del mattino, ha portato a 1.200 persone identificate, 488 delle quali già note alle forze dell’ordine, con 863 veicoli controllati, alcuni sanzionati dalla polizia stradale e dai vigili urbani per un importo complessivo di 3.662 euro, per diverse irregolarità che hanno portato anche alla confisca di un camion privo di assicurazione e già sottoposto a fermo amministrativo per lo stesso motivo. È il bilancio del controllo ai Mercati agro alimentari Sicilia (Maas) disposta dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, per verificare la tracciabilità dei prodotti presenti nei box, la regolarità della posizione lavorativa di tutti gli operatori delle 90 attività commerciali, come pure le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’igiene degli spazi destinati alla conservazione delle derrate alimentari e la genuinità degli alimenti.

L’attività ha visto impegnati oltre 50 poliziotti appartenenti alla divisione Anticrimine, alla squadra Volanti, alle Unità cinofili, al reparto Mobile, al reparto Prevenzione crimine, alla polizia stradale, alla polizia Scientifica, 15 operatori del corpo Forestale assieme a vigili del fuoco, polizia locale del personale dell’Asp veterinaria, dello Spresal e dell’ispettorato del lavoro.Sul tema del rispetto delle normative sul lavoro è al vaglio la posizione di diversi operatori delle attività commerciali presenti all’interno della struttura. Sul tema della tracciabilità dei prodotti, il servizio di controllo ha permesso di rinvenire 18 tonnellate di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità in alcuni box controllati dal Corpo Forestale. La mancanza di questo requisito non consente di conoscere l’esatta provenienza dei prodotti per cui è scattato immediatamente il sequestro, come pure sono state comminate le relative sanzioni amministrative per un totale di 12 mila euro.Gli alimenti sequestrati sono stati sottoposti a una verifica sulla salubrità che ha dato esito positivo e i prodotti sono stati donati al Banco alimentare e a enti di beneficenza.