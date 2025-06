Isola delle Femmine: donna 56enne muore durante il bagno

Tragedia nel Palermitano

La Procura ha disposto il rilascio della salma ai familiari per le esequie

Una donna di 56 anni è deceduta mentre faceva il bagno nelle acque di Isola delle Femmine. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato un malore improvviso che ne ha causato il decesso. Immediati sono stati i soccorsi da parte dei bagnini presenti e del personale del 118, che hanno tentato di rianimarla senza successo.

La Procura ha disposto il rilascio della salma ai familiari per le esequie. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le cause del malore. La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto.

