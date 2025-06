Isola Vulcano, sequestrata la pozza di fanghi

Carabinieri

Il provvedimento dopo il malore accusato da un turista

I carabinieri delle Stazioni di Lipari e Vulcano hanno sequestrato la famosa pozza di fanghi sull’Isola di Vulcano, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’intervento è stato necessario per approfondire le cause di un incidente che ha coinvolto un turista lombardo, che domenica scorsa ha riportato ustioni alle gambe dopo aver immerso le gambe nel laghetto termale.

L’uomo, che si trovava sull’isola per turismo, è stato prontamente soccorso dalla Guardia Medica locale e successivamente trasferito in elicottero all’Ospedale Civico di Palermo per le cure del caso.

La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle acque termali di Vulcano, e le autorità stanno conducendo approfonditi accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.